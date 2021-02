Verona, Juric esalta i suoi: "A tratti dominanti"

Ivan Juric si gode il ritorno alla vittoria del suo Verona, capace di sconfiggere al Bentegodi un Parma che pure nei primissimi minuti si era portato in vantaggio. E, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico scaligero ha parole di elogio per un giocatore in particolare.

“Dimarco ha un piede fantastico. Calcia magnificamente, ogni tanto dovrebbe sfruttare anche di più il piede che ha”, ha sottolineato l’allenatore gialloblù. Che poi si è soffermato su altri componenti della sua rosa: “Lasagna è bravo, e ha grandi margini di miglioramento su velocità e movimenti. In campo è molto generoso, mi ricorda Milito. Ilic? Ha tutto per diventare un giocatore importante, è molto tecnico e intelligente. Gli mancano un po’ di forza e aggressività. Colley ha un problema al ginocchio, spero non sia grave”.

Quindi l’elogio del gruppo: “Non abbiamo mai fatto giocare il Parma, abbiamo corso bene e sofferto poco contro attaccanti fortissimi. Per lunghi tratti li abbiamo dominati”.

OMNISPORT | 15-02-2021 23:39