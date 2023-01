Verona, Lazovic: "Prima doppietta in A? E' dedicata a mio figlio"

09-01-2023 22:27

Alla prima doppietta in Serie A, Darko Lazovic ha commentato così, sui canali ufficiali dell’Hellas Verona, il 2-0 rifilato alla Cremonese nello scontro diretto di fondo classifica: “Penso che abbiamo continuato quanto fatto a Torino, dove abbiamo fatto un punto molto importante su un campo difficile. Oggi era importante vincere perché noi crediamo ancora nella salvezza. La strada è ancora lunga e ora guardiamo avanti, partita dopo partita, preparandoci al meglio per quello che ci aspetta. Sono contento, anche perché l’ultimo gol lo avevo segnato proprio il 9 gennaio del 2021 contro la Salernitana, ed oggi è anche il compleanno di mio figlio. Ma ancora più importante è la vittoria della squadra: avessi segnato, ma non avessimo vinto, sarebbe contato poco. Invece la vittoria di oggi ci porta sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto nelle ultime due partite”.

E ancora: “La spinta dei tifosi ci carica sempre, questo però dobbiamo meritarlo noi come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Quest’anno non abbiamo iniziato come ci si aspettava e sicuramente non è facile giocare dopo dieci sconfitte consecutive, ma siamo professionisti e cercheremo di fare il meglio possibile, tirando fuori tutto quello che abbiamo per uscire da questa situazione. La strada è ancora lunga, mancano ancora tante partite, ma se giochiamo come in queste ultime due partite, ce la faremo”.