Verona: Tameze e Ilic appetiti da Fiorentina e Atalanta

03-06-2022 17:48

Due punti cardine dell’Hellas Verona sul piede di partenza. Secondo il Corriere di Verona, i principali indiziati con le valigie in mano sarebbero Adrien Tameze e Ivan Ilic. Per il centrocampista camerunense ex Nizza e Atalanta ci sarebbe il vivo interesse della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per Ilic, invece, oltre alla Lazio, si sarebbe fatta viva anche l’Atalanta.

Entrambi titolari fissi nello scacchiere dell’ormai ex allenatore gialloblù Igor Tudor, nell’ultima stagione in gialloblù, Tameze ha collezionato un totale di 38 presenze (più due in Coppa Italia) e 4 reti (e due assist), il suo record in carriera. Ilic, cresciuto calcisticamente nel Manchester City, 32 gettoni in campionato, 1 gol e 3 assist. Due presenze, un gol e un assist, invece, nella competizione coccardata.