Il tecnico dei gialloblù ha parlato dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. 3-0 per i viola il punteggio finale.

27-02-2023 21:43

Il primo incontro del lunedì di Serie A si è chiuso con una sconfitta netta per il Verona, battuto in casa per 3-0 dalla Fiorentina. Per i gialloblù un risultato che li tiene a -3 dallo Spezia quartultimo. Marco Zaffaroni ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Il risultato è eccessivo, ma bisogna sempre accettare ciò che dice il campo. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che non ha i punti che merita”.

“Queste sono gare equilibrate e quando capita l’opportunità devi essere bravo a far gol. Noi non l’abbiamo fatto. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e nel breve periodo”, ha aggiunto il tecnico. Per Zaffaroni la strada è ancora lunga: “Le gare saranno sempre più tirate da qui alla fine, ci saranno sempre più duelli e dovremo essere più bravi. Se un duello lo perdi non deve esserci scoramento“.