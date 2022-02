Verratti primo calciatore con un'isola del metaverso

16-02-2022 17:47

Marco Verratti si è lanciato nel business del metaverso ed è diventato il primo calciatore al mondo a comprare un’isola in questa realtà virtuale. A Calciomercato.com, il centrocampista azzurro ha spiegato questa sua scelta: “Ci tenevo molto a questo raggiungere questo obiettivo per primo, credo molto nelle nuove tecnologie e in questo ci tenevo a essere precursore dei tempi e un esempio da seguire per tanti altri”.

“Sinceramente non ho mai pensato fosse una follia – ha continuato Verratti -. Ho creduto fin da subito che fosse un’idea pazzesca e potesse divertirmi. Com’è fatta la mia isola? Non posso ancora rivelare i dettagli, ma chiaramente ci sarà anche uno stadio. I miei compagni non sono rimasti sorpresi, anzi: molti di loro ora vogliono partecipare. Con Neymar e Paredes abbiamo già fatto esperienze simili, acquistando per esempio una Bored Ape”.

