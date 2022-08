Verso Eurobasket: la Slovenia di Doncic batte la Serbia di Jokic all'overtime

17-08-2022 23:23

Mancano solamente 15 giorni al via di Eurobasket 2022 e i motori si stanno scaldando eccome in vista della fase a gironi. A testimonianza di ciò, la splendida, combattutissima amichevole tra le due finaliste dell’ultima edizione del campionato europeo: Serbia e Slovenia, quest’ultima campione in carica dal 2017.

A guidarla, già allora, vi era un talentuosissimo 18enne di nome Luka Doncic, coadiuvato dal più esperto e saggio mentore Goran Dragic. Da allora 5 anni son passati e nel frattempo Luka Magic è diventato sempre più magic, sempre più inarrestabile. Anche in una partita amichevole, perché ancora una volta a imporsi è stata la Slovenia.

La nazionale detentrice del titolo ha però dovuto sudare per battere la Serbia di Nikola Jokic, che ha portato la partita ai tempi supplementari. Alla fine è prevalsa la Slovenia per 97-92.

Le due superstar NBA non hanno affatto deluso i tanti tifosi presenti a Lubiana per assistere allo scontro tra titani del basket europeo; basti pensare che persino Novak Djokovic era presente, a sostenere ovviamente la nazionale serba.

Dicevamo delle prestazioni da urlo di Luka Doncic e Nikola Jokic… Beh, giudicate voi (per quanto possibile dalle statistiche) chi ha fatto meglio dei due.

Per Doncic: 34 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e 11/20 al tiro dal campo, per un totale di 33 di valutazione.

Per Jokic: 26 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 7/14 al tiro dal campo, per una valutazione totale di 31.