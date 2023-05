Verstappen non si accontenta mai: a Montecarlo è primo dopo le FP2

Il leader del mondiale continua a sfrecciare e dopo la seconda sessione di prove libere dimostra di essere nuovamente il più veloce: dietro di lui Perez, Sainz e Leclerc.

26-05-2023 19:24

Max Verstappen sa solo spingere forte e lo ha dimostrato ancora una volta anche nel corso della seconda sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo. La sesta tappa del Mondiale di Formula Uno si prepara così ad un altro possibile dominio Red bull, anche se da questa sessione escono intatte pure le Ferrari.

Se dopo la prima manche Verstappen ha chiuso con il tempo di 1.13.312 staccando il proprio compagno Sergio Perez di 3 decimi, subito dietro ecco la rossa di Carlos Sainz e di Charles Leclerc, ancora più vicine nella manche numero due. Qui il campione del mondo in carica, grazie anche alle gomme soft, ha stampato un ottimo 1.12.462, +65 millesimi sul monegasco ferrarista e +107 millesimi sullo spagnolo della rossa. Quarta piazza per Fernando Alonso, con la sua Aston Martin si è piazzato a 220 millesimi di distanza, mentre a 444 millesimi, in quinta piazza, ecco la Mclaren del britannico Lando Norris, davanti anche a Lewis Hamilton (+498 millesimi).

Dopo il feeling andato in crescendo nelle prime due sessioni tra piloti, macchina e gomme, l’ultima parte delle prove è stata riservata come sempre alle simulazioni di passo gara.

A causa dell’uscita di pista di Carlos Sainz e di una conseguente bandiera rossa, non c’è stato molto tempo a disposizione, ma anche in questo caso Verstappen ha messo in riga tutto con un 1:16 basso, con Hamilton, Alonso, Perez e Leclerc bravi, comunque, a tenergli testa.