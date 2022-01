Vettel: "Era quello per cui avevo firmato? Sì e no"

16-01-2022 16:42

Di certo Sebastian Vettel si aspettava un 2021 in Aston Martin più positivo dopo gli anni amari in Ferrari. Il pilota tedesco ha ritrovato il podio ma ha dovuto fare i conti con una monoposto nettamente inferiore.

“Se questo era quello per cui avevo firmato? Sì e no… penso che la squadra sia fantastica – ha detto il quattro volte campione del mondo -. Mi piace molto lavorare con il team e penso che sia stato un grande cambiamento. Ma ovviamente no in termini di risultati. Tutta la squadra e io, speravamo di fare di più”.

“Penso che siamo stati colpiti in maniera abbastanza pesante dai cambiamenti del regolamento – sono le parole rilasciare al sito ufficiale di Formula 1. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo”.

OMNISPORT