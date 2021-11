12-11-2021 17:01

“Ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre. Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”. Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha ricordato in un tweet Giampiero Galeazzi, scomparso oggi all’età di 75 anni.

OMNISPORT