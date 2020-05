Vidal sottocosto: la nuova strategia dell'Inter

Arturo Vidal torna al centro delle attenzioni di mercato dell'Inter.

Il cileno, antico pupillo di mister Antonio Conte, era stato seguito già in estate e a gennaio, ma la prossima riapertura delle trattative potrebbe essere l'occasione giusta per tornare in Italia.

'Tuttosport' sottolinea infatti che il giocatore, che a maggio compirà 33 anni, ha il contratto con il Barcellona in scadenza nel 2021 e per questo motivo i blaugrana potrebbero abbassare le proprie pretese per monetizzare il suo addio.

La speranza nerazzurra è di strappare un accordo intorno ai 10-15 milioni di euro, potendo così ingaggiare sottocosto un Vidal che a Milano riabbraccerebbe un allenatore che ha contribuito in maniera importantissima al suo boom.

SPORTAL.IT | 09-05-2020 12:13