Vidal torna al Colo Colo, show mozzafiato: elicottero, cavallo e lacrime

Il Re è tornato a casa, celebrato dalla sua gente che lo ha accolto 17 anni dopo come se non fosse mai andato via. La promessa del centrocampista

02-02-2024 09:23

Arturo Vidal, 36 anni, torna laddove tutto era iniziato. L’ex centrocampista di Juventus e Inter si rimette addosso la divisa del Colo Colo a 17 anni di distanza dall’ultima volta. L’iconico calciatore è stato presentato in pompa magna dal suo nuovo vecchio club presso lo Stadio monumentale David Arellano di Santiago di Cile, gremito in ogni ordine di posto per rendergli omaggio. L’evento, in pieno stile King Arthur, non ha avuto per nulla avuto toni dimessi dando luogo ad uno show incredibile.

In 30mila ad omaggiare il Re

Oltre 30.000 persone sono accorse con l’obiettivo di vedere il Re scendere dall’elicottero per tornare a casa. Una scena di forte impatto, che potremmo definire cinematografica per il figliuol prodigo, rientrato alla base dopo un lungo giro per il mondo a raccattare titoli e trofei.

I tanti tifosi del Colo Colo hanno sfidato anche il forte caldo pur di presenziare all’evento. La temperatura ha infatti fatto registrare oltre 35 gradi alle 17 di pomeriggio, tant’è che lo start è stato posticipato di un paio d’ore.

Le lacrime e la promessa ai tifosi

L’attesa è stata lunga. Vidal è arrivato con l’elicottero alle 19.45. Dopodiché è salito a bordo di un cavallo indossando un mantello consegnatogli direttamente dalle mani del suo primo allenatore al Colo Colo. Da lì l’immancabile giro di campo per ricevere l’abbraccio ideale di tutti i presenti. Il centrocampista è rimasto senza parole: il suo discorso è stato soltanto abbozzato prima di scoppiare in lacrime per il troppo affetto della gente. Alla fine il buon Arturo si è limitato a un ringraziamento con una piccola promessa: “Proveremo a vincere una nuova Libertadores“.

La carriera di Vidal da Santiago a Santiago

D’altra parte qui a Santiago ad Arturo Vidal lo hanno visto crescere, muovere i primi passi col pallone e conservare nel tempo la stessa ambizione del passato. Il suo palmarès negli anni si è accresciuto tantissimo, tant’è che oggi Re Artù è sicuramente uno dei calciatori cileni più forti della storia.

Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco, Barcellona, Inter. Poi il Brasile con Flamengo e Athletico Paranaense. Nel mezzo pure due Coppe America con la Nazionale. Un giro immenso che però lo ha riportato nuovamente a casa tra la sua gente. Che lo ha accolto come se non fosse mai andato via.