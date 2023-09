Vidal, i giudizi choc sul Milan scatenano la bufera: tifosi rossoneri furiosi

Vidal torna al centro delle polemiche dopo le sue parole contro il Milan in Champions. I suoi trascorsi in A aumentano l'astio dei rossoneri

22-09-2023 16:00

Un lungo trascorso in bianconero per Arturo Vidal, poi l’Inter a distanza di anni. La sua fede non è mai stata dichiarata ma una cosa è certa: il forte pensiero di rivalità verso il Milan, vista come una diretta concorrente delle sue ex squadre, non è mai mancato. Il cileno, attualmente centrocampista del Paranaense, ha espresso forti critiche nei confronti dei rossoneri dopo aver visto le partite di Champions. Da subito è entrato nel mirino dei tifosi che non lo hanno esentato da critiche furiose, ricordando i suoi ex vizietti del passato in Italia.

Vidal e le critiche ai rossoneri post Milan-Newcastle

Non era un normale pomeriggio per Vidal (considerato il fuso orario in Brasile rispetto l’Italia): l’infortunio con la sua nazionale lo ha costretto a stare lontano dal campo e questa pausa lo ha portato a seguire le partite di Champions League, comodamente dal suo divano. Il giocatore ex Inter e Juventus ha giudicato la sfida tra il Milan e il Newcastle “inguardabile” e l’ha definita addirittura “la peggiore nella storia della Champions League”:

“E’ stata la partita peggiore nella storia della Champions League. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì.”

Le critiche di Vidal non risparmiano City, PSG e Dortmund

Vidal non ha risparmiato parole dure per il Newcastle, sottolineando che, nonostante il quarto posto in campionato, la squadra inglese non ha mostrato impegno sufficiente in campo, definendolo “disgustoso“. Secondo il calciatore, il Newcastle avrebbe dovuto “rischiare la vita” in questa competizione e dimostrare di meritare la loro partecipazione con prestazioni più convincenti.

Le sue critiche non si sono limitate solo al Milan e al Newcastle. Ha anche sottolineato che anche il Manchester City è stato “noioso, come sempre”, e ha espresso un giudizio contrastante sulla partita tra il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund, ammettendo che il secondo tempo gli è piaciuto di più, mentre nel primo si è quasi addormentato.

I tifosi rossoneri si scagliano furiosamente sui social contro Vidal

Non mancano le repliche dei tifosi rossoneri che dopo aver letto queste parole si sono scagliati da subito contro il cileno: “Detto da chi in campo faceva solo dribbling e tecnica pura… Come dice sempre nonna: se er vino nu lo reggi, l’uva magnatela a chicchi. Poco da dirgli, uomo di m…. che non merita nemmeno una risposta”.

C’è poi chi preferisce non rispondere: “Ci avvaliamo della facoltà di non commentare questo pagliaccio. D’altronde, poteva provenire da quelle due squadre là. Continua a fare i TikTok perché è la cosa che ti riesce meglio.” Infine, c’è chi ricorda lo scudetto non vinto da Vidal: “Questo ha ancora i traumi dello scudetto del 2022 quando dopo il derby perso disse che lo vincevano loro lo scudetto e mostrò la classifica“.

I tifosi del Milan punzecchiano Vidal

Il chiaro riferimento dei tifosi, alle parole di Chiellini nel post pandemia 2020 che raccontò i vizi di Vidal, è evidente: “Arturo, non perdere le riunioni degli alcolisti anonimi, mi raccomando.” C’è chi rincara la dose: “Che scarso questo, e parla pure. Ex giocatore e pure ciarlatano, del Milan non dovrebbe neanche guarda un amichevole, non è degno. O forse l’ha guardata con una bella bottiglia di alcol in mano“.

C’è poi chi aggiunge qualcosa sulla sua fuga dal calcio italiano: “Questo tizio è dovuto scappare in Brasile a giocare perché altrimenti manco sua mamma lo voleva, ha il coraggio di parlare? Torna a farti un’altra bella bevuta”.