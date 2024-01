Inter, Vidal attacca Inzaghi e consiglia Sanchez: Vattene subito da lì

L'ex centrocampista nerazzurro incredulo per le tante panchine del compagno di nazionale in Cile, le critiche all'allenatore e il messaggio al bomber

07-01-2024 12:40

Ha vestito le maglie dei club più prestigiosi, dalla Juventus al Barcellona, dal Bayern al Flamengo, fino all’Inter ma l’unico vero grande amore di Arturo Vidal è stato, è e sarà il Cile. Con la Roja il centrocampista ha sempre dato il cuore e l’anima e segue sempre tutti i suoi compagni di nazionale impegnati nei vari campionati. Il giocatore, che da luglio gioca nell’Athl. Paranaense, attraverso il suo canale Twitch, commenta le prestazioni e valuta quanto fatto dai sui compagni di Nazionale e nell’ultima puntata si è soffermato su Alexis Sánchez.

Amici da una vita Vidal e Sanchez

Vidal e Sanchez hanno condiviso tantissime partite sotto la stessa maglia, anche alla stessa Inter dove il nino Maravilla è tornato a giocare questa estate. Amici da sempre, i due, ecco perchè Vidal non tollera che l’attaccante venga utilizzato col contagocce da Inzaghi.

Vidal intima a Sanchez di lasciare l’Inter

Va dritto al punto Vidal e sui suoi canali social si rivolge al compagno e dice: “Alexis, se mi stai ascoltando, per favore lascia l’Inter. È semplicemente pazzo, non sarebbe dovuto tornare”. Il centrocampista rivela di aver avuto un colloquio in estate con Sanchez in cui gli avrebbe detto di non tornare in Serie A. “Lui è più testardo, gli avevo detto l’altra volta di andare in una squadra dove gli sarebbe piaciuto giocare, ma è testardo”.

Per Vidal il livello di Sánchez è superiore a quello dei suoi compagni e non si spiega perché stia giocando così poco negli ultimi tempi. “Lautaro Martínez è un buon attaccante, ma Alexis dovrebbe giocare in questa squadra. Mkhitaryan? Come può quel bastardo essere messo davanti ad Alexis? Come può giocare questo ragazzo e non Alexis? Voglio morire”.

Vidal attacca Inzaghi per l’utilizzo di Sanchez

Vidal ha visto in tv anche la gara di ieri col Verona e ha rimproverato Inzaghi per aver inserito Sanchez solo nel finale (è entrato al 37′ st al posto di Pavard): “Mi dà fastidio, mi fa arrabbiare che Alexis sia trattato così, non va bene. Come fai a tenere fuori Alexis finché non avrà 81 anni? Che rabbia, che rabbia. Preferirei vederlo al River piuttosto che all’Inter. Deve stare dove lo vogliono. Lasciatelo giocare, perché è felice di giocare, ma non così. Non è perché loro sono più bravi di lui, ma perché l’allenatore non lo vuole e basta”.