Inter, Sanchez verso l’Arabia, ci sono i soldi per un’altra punta: ecco i nomi

Sanchez è finito nel mirino dell'Arabia Saudita: la partenza del cileno a gennaio potrebbe rivelarsi un'opportunità per l'Inter, a caccia di una terza punta affidabile.

27-12-2023 10:30

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura bis di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Già, il 35enne cileno è finito nel mirino dell’Arabia Saudita e, visto il rendimento deludente fino a questo punto della stagione, i nerazzurri non sarebbe contrari alla sua partenza. Soprattutto se riuscissero a rimpiazzarlo con una punta low cost in grado di garantire qualche gol in più.

Inter, Sanchez ai saluti? Il cileno pronto a volare in Arabia

Tornato in estate dopo un’ottima stagione con la casacca dell’Olympique Marsiglia, Sanchez non è mai riuscito a incidere nel corso di questa sua seconda esperienza in nerazzurro. Finora due gol in Champions League e nessuno in campionato per un totale di soli 446′ in campo. A pesare sull’annata del cileno anche i problemi fisici che ne stanno condizionando il rendimento. Ecco perché l’interesse dell’Arabia Saudita potrebbe rivelarsi un’opportunità di mercato da cogliere per potenziare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Caccia al sostituto di Sanchez: l’obiettivo numero uno è sempre Taremi

L’Inter ha fin qui dimostrato di avere una rosa all’altezza in tutti i reparti, a eccezione dell’attacco dove il peso offensivo grava esclusivamente sulle spalle di Lautaro Martinez e Thuram. Lo stesso Arnautovic, che si è acceso solo a tratti, ha trovato un solo gol in Champions e dal punto di vista fisico non offre garanzie. In cima alla lista di Marotta e Ausilio campeggia sempre il nome di Mehdi Taremi, centravanti iraniano che ha il contratto in scadenza col Porto a giugno 2024. Difficile prenderlo già a gennaio, ma chissà. Per il 31enne parlano i numeri, anzi i gol: ben 86 in 170 presenza con il club lusitano.

Non solo Taremi: ecco gli altri attaccanti che piacciono all’Inter

Chiaramolo: spese folli non saranno sostenute. Ma uno sforzo per un’occasione sì. Sono tre i nomi che stuzzicano la fantasia della dirigenza italiana. Il primo gioca in Italia: Luis Muriel, che si svincolerà in estate e potrebbe ritrovarsi chiuso dai ritorni di Scamacca e Touré dopo un ultimo mese di livello con l’Atalanta. Ancora, Martial, di cui il Manchester United vorrebbe privarsi a gennaio per non perderlo a zero in estate. Infine, Broja, gigante albanese del Chelsea, in passato seguito anche dal Napoli, che non sta trovando spazio a Stamford Bridge.