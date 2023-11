Inter, lo sfogo di Alexis Sanchez dal Cile scatena la polemica

L'attaccante nerazzurro si trova in ritiro con la sua nazionale, in attesa di giocare contro l'Ecuador, e scatena la bufera in conferenza stampa

19-11-2023 10:00

Tornerà in tempo per essere a disposizione di Inzaghi contro la Juventus, una gara dove magari non giocherà dall’inizio ma che potrebbe comunque vederlo protagonista a partita in corso visto che quando vede bianconero Alexis Sanchez si scatena. Nella memoria di tutti i tifosi c’è ancora quel gol al 120′ che regalò all’Inter la Supercoppa Italiana ma prima che al campionato l’attaccante pensa al suo Cile. Ed è molto preoccupato.

Sanchez attacca tutti in conferenza

Alexis Sánchez non risparmia nessuno. Dopo le dimissioni del ct Eduardo Berizzo, il Wonder Boy attacca il capo del calcio cileno. “Bisogna capire, studiare e vivere il calcio. Qui non si sa cosa sia il calcio. Arrivo e ci sono giocatori che non giocano da settimane, perché il Campionato Nazionale si ferma: l’organizzazione non è stata molto buona. Dobbiamo capire e sapere come farlo”.

Sanchez furioso: non abbiamo neanche le docce funzionanti

L’attaccante nerazzurro dà voce anche al malumore dei compagni: “Il campionato cileno non può essere fermato così a lungo. I giocatori dicono che è un disastro. Abbiamo problemi anche con gli stadi, a noi piace giocare al Nacional. Usandolo siamo andati a due Mondiali. A Juan Pinto Durán mi piacerebbe avere un tifo caldo o almeno una doccia funzionante. Ci sono tre docce che non funzionano e devi aspettare che l’altra persona faccia la doccia. Una squadra non può lavorare così”.

La situazione più grave descritta da Sánchez si verifica sul campo del Colo Colo, dove la Nazionale ha messo le tende in ritiro durante le qualificazioni. “Al Monumental ero seduto, mi stiracchiavo e dallo scarico sono usciti i nostri stessi escrementi della doccia. Siamo in terza categoria?“-

Sanchez difende l’ex ct Berizzo

Dal bomber cileno parole al miele anche per il ct dimissionario Eduardo Berizzo: “Era da tempo che in Nazionale non vedevo un lavoro del genere. Con la Colombia siamo stati superiori e poi la Colombia ha battuto il Brasile. Siamo a quattro punti dai primi. I giovani erano tristi, molti hanno debuttato con Berizzo. Hanno giocato ai Giochi Panamericani con un’idea di gioco ben definita. Non succedeva da un po’. Ma questo è il calcio. Lo staff tecnico è stato serio fino all’ultimo giorno”.

L’ex Barcellona ha fatto riferimento anche alle parole di Gary Medel, che ha incolpato tifosi e media per l’atmosfera che si è creata attorno al processo dell’allenatore argentino. “Non credo che ci sia colpa della stampa, è responsabilità di tutti”.