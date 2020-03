Video di Hysaj, i napoletani lo prendono in giro

La quarantena prosegue per i calciatori e per trascorrere il tempo quelli del Napoli si sono inventati diverse sfide che viaggiano sui social network, passando da un profilo all’altro e suscitando i commenti dei tifosi. Non pare aver avuto particolare successo quella lanciata da Elseid Hysaj, giocatore sul quale i napoletani si dividono sin dalla sua prima stagione in azzurro, con Maurizio Sarri allenatore.

La sfida di Hysaj

Il terzino albanese è un laterale tutto corsa e applicazione, ma non brilla per qualità tecniche. Per questo motivo la sfida da lui scelta su Instagram ha suscitato le critiche e gli sfottò di diversi tifosi azzurri.

Hysaj, infatti, si mostra mentre è a casa e palleggia a piedi nudi con una caramella. L’albanese tagga poi altri compagni come Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, sfidandoli a fare lo stesso.

Intanto, i tifosi si scatenano. “È il colmo – scrive Alfonso su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli – Hysai che palleggia con una caramella è il massimo!”. “Questo non sa fare un cross e si mette a palleggiare con le caramelle…”, aggiunge Mario riportando uno dei luoghi comuni riguardanti il terzino albanese.

“Palleggiare credo sia più semplice, crossare in velocità è un’altra cosa…”, ribatte Pasquale, mentre Stefano spiega che “non vuol dir nulla… ho visto gente palleggiare e fare giochetti vari e poi in campo non sanno fare niente”.

In difesa dell’azzurro

Ma tra i tifosi napoletani c’è anche chi si schiera in difesa di Hysaj: “Leggo tutti questi commenti di scherno – commenta Giulia – e mi domando, ma tutti questi ‘presunti fenomeni’ che deridono Hysaj in quale squadre professionistiche giocano? Fatemi sapete, grazie!”.

E Agostino aggiunge: “A me è sempre piaciuto Hysaj, non spinge tanto, ma fa una grandissima fase difensiva, giocatore di linea che da sempre fastidio all’avversario”. Gennaro, infine, plaude all’iniziativa dell’albanese: “Bravo Hysaj, così sproni i bambini in un po’ di competizione con i loro amici di calcio bravo”.

