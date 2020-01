Vieira: "Balotelli ingestibile"

L'allenatore del Nizza Patrick Vieira in un'intervista al Daily Mail è tornato a parlare di Mario Balotelli, con cui ha avuto un rapporto molto difficile nella scorsa stagione: "La sua mentalità non si addice ad uno sport di squadra come il calcio, io voglio esaltare l'etica del lavoro e la compattezza del gruppo e quindi è stato complicato lavorare con lui. Una situazione ingestibile per entrambi".

Balotelli lasciò il Nizza a gennaio del 2019 per trasferirsi a Marsiglia. Quindi l'ingaggio da parte del Brescia nella scorsa estate.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 13:53