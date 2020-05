Vincenzo Montella può ripartire dalla Francia

Dopo le delusioni degli esoneri da Milan e Fiorentina, la carriera di Vincenzo Montella potrebbe ripartire dalla Francia.

Per stessa ammissione del presidente dell'Olympique Marsiglia, il tecnico napoletano è infatti tra i possibili successori di André Villas-Boas.

La volontà del presidente Franck McCourt, come riportato da ‘afp.com’, sarebbe quella di andare avanti con il tecnico portoghese, ma l’addio del ds Andoni Zubizarreta potrebbe rimescolare le carte: “Se Villas-Boas dovesse decidere di lasciare il Marsiglia per motivi propri, gli augurerò comunque il meglio per il suo futuro” ha aggiunto McCourt.

I candidati, oltre a Montella, sono Sven-Goran Eriksson e l'ex difensore del Monza e attuale tecnico del Lille Christophe Galtier.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 23:35