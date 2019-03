Vincono i tifosi, derby di Genova spostato

La Lega, dopo le proteste dei tifosi e l’intervento del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, ha deciso di non far giocare il derby di Genova, fra Sampdoria e Genoa, di lunedì, ma bensì domenica 14 aprile alle ore 15.

La gara del Monday Night sarà Atalanta-Empoli.

Posticipata Lazio-Udinese, recupero della sesta giornata di ritorno, che si giocherà mercoledì 17 aprile alle 19 e non mercoledì 10.

Stessa sorte per Napoli-Atalanta che da sabato 20 aprile si sposta a lunedì 22 alle ore 19 a causa degli impegni in Europa League dei partenopei.

Cambio di orario per Inter-Atalanta prevista per domenica 7 alle 15, ma che andrà in scena alle 18 a causa della ‘Milano Marathon’ in programma in quella giornata.

Spazio anche alla Coppa Italia con l’ufficialità dei giorni in cui si disputeranno le semifinali di ritorno: Milan-Lazio mercoledì 24 aprile e Atalanta-Fiorentina il 25. Entrambe inizieranno alle 20.45.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 19:50