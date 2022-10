Vingegaard: "Il giro di Lombardia è uno degli obiettivi stagionali"

02-10-2022 21:28

Vingegaard, vincitore del Tour de France, ha chiuso al secondo posto la Cro Race 2022: “Sapevamo che la Bahrain ci avrebbe provato anche ai traguardi volant. Ci abbiamo provato anche noi, ma non sono abbastanza veloce per sprintare con questi corridori. Non sono uno sprinter e non voglio interferire con gli sprint di gruppo. Mi sarebbe piaciuto vincere qui, ma è andata come è andata. Mohoric ha preso abbastanza abbuoni oggi e l’ha meritata. Anche questo fa parte del ciclismo”.

Ora il danese guarda avanti: “Sono contento e soddisfatto della mia forma in questa settimana. Non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana, il giro di Lombardia è uno dei principali obiettivi della stagione”.