Vinicius Tobias choc: si tatua il nome della figlia, ma non è il padre. La ex, Ingrid Lima, racconta tutto

Il calciatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk nell'occhio del ciclone per una triste storia che lo ha visto protagonista e raccontata via social dalla ex compagna

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Può la bellezza di diventare genitore trasformarsi in una grande beffa? La risposta è, purtroppo, affermativa. Per informazioni chiedere al calciatore brasiliano Vinicius Tobias, che un mese prima dell’arrivo della primogenita ha scoperto di non essere il padre biologico. Una notizia choc, raccontata dall’ormai ex compagna di Vinicius e resa ancora più amara da digerire da quel tatuaggio che il giocatore ex Real Madrid appena ventenne, aveva decido di dedicare a Maitê – questo il nome della piccola – per dimostrarle il proprio amore.

Il tatuaggio di Vinicius

“Meitê te amo”, impresso sulla propria pelle. Un gesto d’amore per festeggiare l’arrivo di una figlia. È questo il tatuaggio che Vinicius Tobias, terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk, che a un mese dal parto ha scoperto di non essere il padre naturale della bambina. A raccontare la surreale situazione in cui si è trovato catapultato Vinicius è l’ormai ex compagna del giocatore, l’influencer brasiliana Ingrid Lima, che su Instagram ha reso pubblico l’incredibile episodio con un lungo messaggio.

Il racconto dell’influencer

“Come tutti sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo ha fatto anche lui. Entrambe abbiamo continuato le nostre vite, poi è arrivata Maitê“, ha esordito l’influencer nelle stories di Instagram.

Decisivo il test del DNA

A trasformare la gioia in dramma per Vinicius Tobias, avversario di Bologna e Atalanta in Champions League, il test del DNA, che ha rivelato come il corredo genetico della piccola e del giocatore non fossero compatibili. “Abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius“, ha scritto la Lima. Un colpo durissimo, che ha costretto il brasiliano a bloccare i commenti sui social e lo ha portato a chiudersi in un grande e comprensibile silenzio.

La ex chiede pace per Vinicius

Nel suo messaggio, l’influencer ha rivolto un appello affinché Vinicius venga lasciato tranquillo: “Lasciate stare Vinicius. Gli ho chiesto di non assistere al parto e non pubblicare nulla della piccola fino alla nascita. Io e lui ci siamo già parlati con molta serenità sulla situazione. Gli auguro il meglio per il futuro, con la speranza che possa continuare a vivere in pace”. Ma di chi sarebbe, allora, la bambina? Stando alle voci che rimbalzano dal Brasile, il padre naturale della piccola dovrebbe essere un fattorino di cui, però, al momento non si hanno ulteriori informazioni.