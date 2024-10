Pagelle Shakhtar-Atalanta 0-3: Djimsiti e Lookman spianano la strada, la chiude Bellanova

La Dea conquista la prima vittoria della sua Super Champions League, dopo il pari a reti bianche con l'Arsenal: Gasperini sorride, bergamaschi a quota 4.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfoggia la sua migliore versione alla “Veltins Arena” di Gelsenkirchen, liquidando senza troppi problemi la pratica Shakhtar Donetsk, conquistando la prima vittoria della sua Super Champions League. Djimsiti e Lookman spianano la strada alla Dea in avvio, Bellanova la chiude con il suo primo gol nella massima competizione continentale.

Shakhtar-Atalanta 0-3: Gasperini show a Gelsenkirchen

Dominio bergamasco a Gelsenkirchen, dove va in scena il Gasperini show. L’Atalanta asfalta lo Shaktar Donetsk grazie alle reti di Berat Djimsiti e Ademola Lookman, che aprono le marcature e consentono ai nerazzurri di vivere con maggiore serenità il resto dell’incontro. Si moltiplicano le occasioni da gol, con gli ospiti che vanno più volte ad un passo dal tris prima dell’intervallo. Prestazione super di Zappacosta e Kolasinac, con Bellanova che timbra il cartellino ad inizio ripresa, spingendo in fondo al sacco il gol del definitivo 0-3, raccogliendo l’assist al bacio dello stesso Zappacosta. Prima gioia in Europa per l’ex Torino. Il miglior viatico per presentarsi alla sfida con il Genoa nel migliore dei modi, portandosi a quota 4 nella classifica generale dopo le prime due giornate di Champions League.

Le Pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi voto 6: Completamente inoperoso nella prima frazione di gioco, attento nei secondi 45 minuti.

voto 6: Completamente inoperoso nella prima frazione di gioco, attento nei secondi 45 minuti. Kossounou voto 6,5: Discreto primo tempo del ragazzo arrivato dal Leverkusen in estate, nonostante un paio di incertezze. Il più timido dei suoi nel complesso, ma interpreta bene sia il ruolo di braccetto sia di centrale dei tre dopo l’uscita di Djimsiti; dall’84’ Godfrey s.v.

voto 6,5: Discreto primo tempo del ragazzo arrivato dal Leverkusen in estate, nonostante un paio di incertezze. Il più timido dei suoi nel complesso, ma interpreta bene sia il ruolo di braccetto sia di centrale dei tre dopo l’uscita di Djimsiti; dall’84’ Djimsiti voto 7: Baluardo del pacchetto arretrato bergamasco, sblocca le marcature in avvio, valorizzando il pallone servito in area di rigore dal solito Lookman. Certezza; dal 46′ Pasalic voto 6: Entra per dare manforte al centrocampo, senza abbassare il livello di qualità in fase di palleggio. Galleggia sulla trequarti difensiva dello Shakhtar e mette pressione ai centrali arancioneri.

voto 7: Baluardo del pacchetto arretrato bergamasco, sblocca le marcature in avvio, valorizzando il pallone servito in area di rigore dal solito Lookman. Certezza; dal 46′ voto 6: Entra per dare manforte al centrocampo, senza abbassare il livello di qualità in fase di palleggio. Galleggia sulla trequarti difensiva dello Shakhtar e mette pressione ai centrali arancioneri. Kolasinac voto 6,5: Primo tempo di spessore dell’ex Arsenal, che accompagna costantemente l’azione e arriva a servire l’assist per il 2-0 di Lookman.

voto 6,5: Primo tempo di spessore dell’ex Arsenal, che accompagna costantemente l’azione e arriva a servire l’assist per il 2-0 di Lookman. Bellanova voto 7: Fa il solco sulla fascia destra e nella ripresa trova anche il suo primo gol in Champions League, chiudendo di testa sul secondo palo il traversone di Zappacosta. Da esterno a esterno, come predica da anni Gasperini; dal 75′ Cuadrado voto 6: Esperienza internazionale da vendere per quanto riguarda il colombiano, entrato per dare freschezza in ripartenza e addormentare ulteriormente la gara.

voto 7: Fa il solco sulla fascia destra e nella ripresa trova anche il suo primo gol in Champions League, chiudendo di testa sul secondo palo il traversone di Zappacosta. Da esterno a esterno, come predica da anni Gasperini; dal 75′ voto 6: Esperienza internazionale da vendere per quanto riguarda il colombiano, entrato per dare freschezza in ripartenza e addormentare ulteriormente la gara. De Roon voto 6,5: Tanta sostanza in mezzo al campo, senza commettere particolari errori. Leader e capitano di questa Atalanta.

voto 6,5: Tanta sostanza in mezzo al campo, senza commettere particolari errori. Leader e capitano di questa Atalanta. Ederson voto 7: Come tutti, ben oltre la semplice sufficienza. Sbaglia sotto porta in un paio di circostanze, ma si conferma essenziale in mediana. Uomo ovunque.

voto 7: Come tutti, ben oltre la semplice sufficienza. Sbaglia sotto porta in un paio di circostanze, ma si conferma essenziale in mediana. Uomo ovunque. Zappacosta voto 7: Prestazione importante dell’esterno mancino nerazzurro, spina nel fianco della retroguardia ucraina. Suo l’assist per l’incornata vincente di Bellanova, ma non si contano i cross effettuati verso il cuore dell’area di rigore.

voto 7: Prestazione importante dell’esterno mancino nerazzurro, spina nel fianco della retroguardia ucraina. Suo l’assist per l’incornata vincente di Bellanova, ma non si contano i cross effettuati verso il cuore dell’area di rigore. Samardzic voto 6,5: Giocate importanti e qualità sulla trequarti offensiva della Dea, a supporto di Ketelaere. Duetta con Lookman e partecipa attivamente all’azione che porta al gol del nigeriano. Va più volte vicino alla gioia personale, ma viene fermato da un super Riznyk.

voto 6,5: Giocate importanti e qualità sulla trequarti offensiva della Dea, a supporto di Ketelaere. Duetta con Lookman e partecipa attivamente all’azione che porta al gol del nigeriano. Va più volte vicino alla gioia personale, ma viene fermato da un super Riznyk. Lookman voto 7: Perdona una volta, due no. Prima colpisce una traversa clamorosa, poi trafigge il portiere avversario con il piatto destro, finalizzando l’assist di Kolasinac. Assist vincente per Djimsiti in apertura; dal 60′ Retegui voto 6: Mezzora per lui, ma senza particolari sussulti. Dà fisicità all’attacco bergamasco, andando alla conclusione in un paio di circostanze.

voto 7: Perdona una volta, due no. Prima colpisce una traversa clamorosa, poi trafigge il portiere avversario con il piatto destro, finalizzando l’assist di Kolasinac. Assist vincente per Djimsiti in apertura; dal 60′ voto 6: Mezzora per lui, ma senza particolari sussulti. Dà fisicità all’attacco bergamasco, andando alla conclusione in un paio di circostanze. De Ketelaere voto 6: Si divora il gol del possibile 2-0, non riuscendo a dare forza ad un colpo di testa da pochi passi. Non pecca in altruismo, ma manca in zona gol; dal 60′ Zaniolo voto 6: Va vicinissimo all’incrocio dei pali con un sinistro a giro dal limite, poi una serie di buoni guizzi a ridosso dell’area ucraina. Peccato per un’ammonizione evitabile.

voto 6: Si divora il gol del possibile 2-0, non riuscendo a dare forza ad un colpo di testa da pochi passi. Non pecca in altruismo, ma manca in zona gol; dal 60′ voto 6: Va vicinissimo all’incrocio dei pali con un sinistro a giro dal limite, poi una serie di buoni guizzi a ridosso dell’area ucraina. Peccato per un’ammonizione evitabile. All. Gasperini voto 7: Partita preparata alla perfezione e giocatori che rispondono alla grande alle sue direttive. Primo tempo sontuoso, poi gestione e pragmatismo nella ripresa. Piuttosto nervoso nell’ultimo quarto di gara, come testimonia l’ammonizione presa per proteste sul fallo fischiato a Zaniolo.

Infortunio Kossounou, cosa è successo

Nel finale, scontro fortuito tra Carnesecchi e Kossounou, con il difensore acquistato in estate che ha richiamato immediatamente l’attenzione dello staff medico dell’Atalanta. Saltando, l’ex Leverkusen ha sentito tirare il flessore della coscia ed è stato costretto ad uscire al minuto 84, lasciando spazio ad un altro neo arrivato come Godfrey. Preoccupazione sulla panchina dell’Atalanta, con Gasperini che ha chiesto subito informazioni ai suoi collaboratori. Esami strumentali nella giornata di domani per comprendere la reale entità del problema muscolare e i tempi di recupero. È chiaramente a rischio per il match di sabato contro il Genoa, valido per la 7a giornata del campionato di Serie A.

Top e Flop dello Shakhtar

TOP

Riznyk voto 6: Tra i pochi a salvarsi dei suoi nella sfortunata serata dello Shakhtar, nonostante i tre gol subiti alla “Veltins Arena”.

voto 6: Tra i pochi a salvarsi dei suoi nella sfortunata serata dello Shakhtar, nonostante i tre gol subiti alla “Veltins Arena”. Konoplia voto 6,5: Subentra nella ripresa e conferisce maggiore frizzantezza al reparto offensivo di Pusic, dando imprevedibilità alle giocate offensive dei padroni di casa.

FLOP