Bologna-Atalanta, moviola: l’arbitro trasforma rigore e giallo in rosso e punizione

La prova di Antonio Rapuano al Dall’Ara nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romagnolo ha ammonito sei giocatori

Antonio Rapuano 38 anni della sezione di Rimini, la scelta per Bologna-Atalanta, è un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. In stagione ha debuttato con un’insufficienza in Torino-Atalanta ma come se l’è cavata ieri il fischietto romagnolo al Dall’Ara?

I precedenti di Rapuano con Bologna e Atalanta

Erano cinque i precedenti tra Rapuano e l’Atalanta con un bilancio di tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Tre incroci con i rossoblù: due vittorie e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Politi con Perenzoni IV uomo, Massa al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: Freuler, Bellanova, Kossounou, Fabbian, Skorupski, Ederson. Espulso al 51′ Lucumi per fallo da ultimo uomo su De Ketelaere lanciato a rete

Bologna-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Neanche sessanta secondi e viene ammonito Freuler per fallo su Bellanova dall’inflessibile Rapuano. Al 29′ giallo a Bellanova per un tackle falloso su Lykogiannis. Al 34′ ammonito Kossounou che trebbia Ndoye a metà campo. Un minuto dopo tocca a Fabbian, colpevole di aver sbracciato su De Roon. Al 50′ Lucumi atterra De Ketelaere. L’arbitro estrae il giallo ed indica il dischetto ma dopo l’intervento del Var cambia idea: punizione dal limite ma estrae il rosso. Espulso per fallo su chiara occasione da gol ma l’intervento inizia fuori area. Al 73′ ammonito Ederson costretto ad atterrare Dallinga poco a metà campo. Al 79′ giallo a Skorupski per perdita di tempo. Finale rovente e arriva il gol di Samardzic che fissa il risultato di Bologna-Atalanta sull’1-1.