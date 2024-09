Bologna-Shakhtar, moviola: la verità sul rigore e quel maxi-recupero

La prova dell’arbitro Rohit Saggi nella gara di Champions League al Dall’Ara analizzata ai raggi X, il fischietto norvegese ha ammonito sei giocatori

Era al debutto nella fase a gironi di Champions Rohit Saggi, la scelta dell’Uefa per Bologna-Shakhtar. Il fischietto norvegese, classe ’92, aveva diretto solo nelle qualificazioni e non ha molta esperienza internazionale ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?

I precedenti di Saggi con Bologna e Shakhtar

Non c’erano incroci precedenti tra il fischietto norvegese né con gli emiliani né con lo Shakhtar.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jensen e Dale con Kringstad IV uomo e i francesi Brisard al Var e Delajod all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 2′ Posch, 12′ Bondar, 58’ Castro, 71′ Tobias, 84′ Stepanenko, 88′ Gomes

Bologna-Shakhtar, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 2′ Posch abbatte Eguinaldo in area, nessun dubbio per il direttore di gara: ammonizione e rigore che però Sudakov sbaglia. Al 12′ ammonito Bondar per un intervento in ritardo su Ndoye. L’arbitro concede ben 8’ di recupero alla fine del primo tempo. Al 58′ ammonito Castro, che ha trattenuto nettamente Kryskiv. Al 70′ giallo per Tobias per proteste. All’84’ giallo a Stepanenko, appena entrato, per una manata a Lucumí. All’88’ ammonito Marlon Gomes, che ha commesso fallo su Beukema. Dopo 5’ di recupero (che portano a 13’ il recupero complessivo) Bologna-Shakhtar finisce 0-0.