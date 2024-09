Pagelle Bologna-Shakhtar 0-0: Skorupski eroe, Castro e Fabbian sprecano

Buona prestazione dei ragazzi di Vincenzo Italiano, nonostante lo spavento iniziale. Sudakov grazia gli emiliani, che non raccolgono i frutti dei cambi.

Esordio assoluto nella nuova Super Champions League per il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato ad affrontare lo Shakhtar Donetsk allo “Stadio Renato Dall’Ara”. Sotto la pioggia battente, i rossoblù vanno più volte ad un passo dal primo successo stagionale, ritrovando certezze e solidità difensiva. Skorupski eroe di serata, alla pari del suo “collega” Riznyk. La vittoria, però, sfugge: finisce 0-0.

Bologna-Shakhtar 0-0: vincono i portieri, Fabbian e Castro vicini al gol

Primo tempo equilibratissimo al “Dall’Ara”, con una grande occasione per parte. Lo Shakhtar va subito vicinissimo al vantaggio con il calcio di rigore di Sudakov, ipnotizzato da Skorupski, fenomenale nella circostanza. Poi, vincono pioggia, umidità e i problemi tecnici in sala Var, almeno fino alla clamorosa chance per Castro, che prende in pieno Riznyk da pochi passi. Nei secondi 45 minuti, l’estremo difensore degli ospiti è ancora protagonista: Fabbian, liberato da una sponda quasi involontaria di Castro, si infrange sul muro eretto in uscita dal portiere ucraino. Un punto che fa morale, ma la sensazione è che il Bologna avrebbe meritato qualcosa in più. Italiano riparte da qui e dagli applausi dei suoi tifosi.

Le Pagelle del Bologna

Skorupski voto 7: Passano appena 4 minuti ed è già costretto a vestire i panni di Superman. Calcio di rigore per lo Shakhtar, tiro di Sudakov e conclusione bloccata in un tempo e mezzo dall’estremo difensore polacco, destinato a diventare il vero erede di Wojciech Szczesny.

Posch voto 5: Inizio shock per il terzino destro di Vincenzo Italiano, che atterra il diretto avversario all'interno dei 16 metri emiliani e spinge il direttore di gara a decretare il penalty per gli ucraini. Dovrà offrire una cena a Skorupski.

Beukema voto 6,5: Guida con estrema diligenza il pacchetto arretrato rossoblù, senza rischiare nulla.

Lucumi voto 6,5: Fedele compagno di reparto, segue con attenzione Beukema e poi effettua una chiusura straordinaria nell'ultimo quarto di match.

Lykogiannis voto 6,5: Fa il solco sulla corsia mancina, con l'ausilio di Ndoye. Tanti traversoni tentati, non tutti andati a buon fine; dal 78′ Miranda s.v.

Freuler voto 6,5: Corsa e spirito di sacrificio al servizio dei compagni. Sempre utile.

Moro voto 6: Preferito all'ex Milan Pobega, disputa una partita parsimoniosa, arrivando anche al tiro in un paio di circostanze; dal 65′ Pobega voto 6: Entra bene in partita, non andando lontano dalla via della rete.

Orsolini voto 5,5: Fatica ad incidere sulla corsia destra, nonostante gli spazi lasciati dallo Shakhtar; dal 65′ Iling-Junior voto 5,5: Tocca diversi palloni, ma non riesce ad incunearsi con costanza nell'area di rigore avversaria. Non replica Como.

Fabbian voto 6: Cresce alla distanza, inserendosi con i tempi giusti soprattutto nei secondi 45 minuti. Si divora il gol del possibile 1-0 ad inizio ripresa, ma viene fermato da un ottimo Riznyk; dal 78′ Urbanski s.v.

Ndoye voto 6,5: Tarantolato nel primo tempo, più in ombra nella ripresa. Asse importante con Lykogiannis.

Castro voto 6: Nel finale di primo tempo, solo un grande intervento di Riznyk gli nega la gioia del gol, dopo un'autentica battaglia in mezzo ai centrali ucraini. Pericoloso anche nella seconda frazione, ma lontano dal bersaglio; dal 65′ Dallinga voto 5: Non ha palloni buoni per far male al portiere avversario.

All. Italiano voto 6: La squadra ritrova solidità contro una formazione abituata al palcoscenico internazionale. Un esordio positivo.

Top e Flop dello Shakhtar

TOP

Riznyk voto 7: Protagonista di una grande parata sul sinistro di Castro all’alba dell’intervallo, diventa assoluto protagonista ad inizio ripresa con un super intervento su Fabbian.

Newerton voto 6,5: Pur subentrando, dà subito un assaggio delle sue qualità, dimostrandosi un autentico funambolo tra i centrali del Bologna.

FLOP