Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori17:19

Benvenuti alla diretta di Bologna-Shakhtar Donetsk, gara valida per la giornata della fase a campionato della Champions League!17:19

Serata storica per il Bologna, che inizia davanti al proprio pubblico il suo cammino in Champions League. Nonostante l'avvio stentato in campionato, c'è grande entusiasmo tra il popolo rossoblù per una notte che comunque vada resterà indelebile nella storia del club17:20

Gli avversari della compagine di Italiano sono gli arancioneri dello Shakhtar, squadra ucarina che al momento si trova al settimo posto nel proprio campionato. La squadra allenata da Marino Pusic ha collezionato 9 punti nella Premier League ucraina, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque partite17:23

La direzione di gara è affidata al norvegese Rohit Saggi, che sarà coadiuvato dai connazionali Jensen e Dale e dal quarto ufficiale Kringstad. In sala Var invece ci saranno i francesi Brisard e Delajod17:25

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Fabbian, Ndoye - Castro17:50

FORMAZIONE UFFICIALE SHAKHTAR: gli ospiti rispondono con un 4-3-3: Riznyk - Konoplia, Bondar, Matviyneko, Pedro Henrique - Bondarenko, Kryskiv, Sudakov - Zubkov, Sikan, Eguinaldo17:52

Le scelte di Italiano: in difesa l'unica novità è la panchina di Miranda a vantaggio di Lykogiannis, scelto sulla corsia mancina. Freuler e Moro comporranno la diga in mediana con Orsolini e il recuperato Ndoye sugli esterni. Fabbian agirà alle spalle dell'unica punta Castro, preferito a Dallinga17:54

Le scelte di Pusic: davanti al portiere Riznyk, Bondar e Matviyenko sono i centrali, con Konoplia e Pedro Henrique sulle corsie. Kryskiv in mediana affiancato da Bondarenko e Sudakov, davanti ci sono Zubkov ed Eguinaldo ai lati del perno centrale Sikan17:56

Squadre in campo al Dall'Ara! Quasi tutto pronto per il debutto europeo del Bologna!18:42

SI PARTE! È iniziata Bologna-Shakhtar, primo possesso agli ospiti!18:46

1' Campo molto pesante a causa della pioggia che ancora sta martellando il Dall'Ara18:48

2' RIGORE PER LO SHAKHTAR! Posch abbatte Eguinaldo in area, nessun dubbio per il direttore di gara!18:49

2' Viene anche ammonito Stefan Posch18:49

4' PARA SKORUPSKI! Il portiere rossoblù blocca il penalty di Sudakov, che aveva incrociato la conclusione!18:51

8' Sterzata di Orsolini e tiro verso la porta, conclusione respinta dal muro dello Shakhtar18:55

12' Ammonito Bondar, intervento in ritardo su Ndoye18:58

15' SI ACCENDE IL BOLOGNA! Tacco di Moro a liberare Orsolini, il quale fa viaggiare Fabbian sul lato corto di destra dell'area. Il cross al centro è per Castro che viene anticipato all'ultimo da Bondar, primo squillo dei rossoblù!19:02

16' Gioco momentaneamente fermo per qualche problema di comunicazione tra arbitro e Var19:02

17' Può riprendere il gioco19:03

19' Scappa sulla sinistra Ndoye, il quale poi si ferma e premia l'inserimento di Lykogiannis. Il terzino greco si allunga troppo il pallone e Riznyk fa sua la sfera in uscita bassa19:06

22' Sponda di Castro per Moro, il cui tiro a giro termina lontano dallo specchio della porta19:09

26' Ancora Ndoye penetra in area, il suo appoggio al centro è però preda della difesa ucraina19:15

30' Qualche problema per Sikan, colpito involontariamente da Skorupski in uscita su un cross da lontano19:18

34' Ci prova sugli sviluppi di un corner il Bologna, il tiro finale di Posch termina a lato19:21

35' Non ce la fa Sikan, arriva il primo cambio per lo Shakhtar. Entra Neweton Martins al suo posto19:21

38' A terra anche Konoplia, altro potenziale guaio per lo Shakhtar19:25

41' Secondo cambio obbligato per lo Shakhtar: Konoplia lascia il posto a Tobias19:27

42' Lykogiannis prolunga di testa per Ndoye che corre verso l'area, recupero decisivo di Bondar a chiudere in angolo19:29

45' Orsolini libera il sinistro da fuori, conclusione pericolosa ma imprecisa19:31

45' Vengono concessi otto minuti di recupero19:32

45'+3' Si affaccia in avanti lo Shakhtar, sugli svilippi di un corner va alla conclusione Neweton senza trovare lo specchio19:34

45'+5' Ripartenza del Bologna con il solito Ndoye che viene chiuso all'ingresso dell'area19:36

45'+7' OCCASIONE BOLOGNA! Ndoye imbuca per il taglio di Castro che calcia di sinistro trovando la respinta di Riznyk! È la più grande chance del primo tempo per i rossoblù!19:39

45'+8' FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo tra Bologna e Shakhtar!19:40

Non parte nel migliore dei modi la prima storica serata europea del Bologna. Dopo soli due minuti infatti, Posch atterra Eguinaldo in area concedendo allo Shakhtar il tiro dagli undici metri. Dal dischetto si presenta Sudakov che però viene ipnotizzato da Skorupski, il quale intuisce la traiettoria e blocca la sfera. Da qui in avanti meglio il Bologna anche se la squadra di Italiano fatica a rendersi pericolosa, nel finale la più grande occasione è quella di Castro che, ben servito da Ndoye (tra i migliori in campo), sbatte sul portiere ospite Riznyk. 19:43