Pagelle Bologna-Atalanta 1-1: Samardzic salva gli orobici al 90', Castro inarrestabile, ingenuità di Lucumì

Gara di sacrificio per i felsinei, che crollano nel finale e subiscono la rete del pari. Deludono Fabbian e Brescianini, quest'ultimo uscito per infortunio.

Il Bologna, dopo la rete di Castro e aver resistito dal 7′ della ripresa in seguito all’espulsione di Lucumì, crolla al 90′ e porta a casa un pareggio amaro nella sfida contro l’Atalanta. Ora, per le due squadre, c’è subito da archiviare questo match per immergersi nella seconda giornata di Champions League. I felsinei affronteranno il Liverpool, mentre l’Atalanta se la vedrà con lo Shakhtar.

Primo tempo senza reti, ma con tanti spunti

Nei primi minuti di gioco, si è assistito a una classica fase di studio, caratterizzata da un pressing intenso e dalla volontà di entrambe le squadre di prendere subito in mano la partita. Il Bologna ha mostrato un pizzico di aggressività in più, commettendo qualche fallo di troppo nei primi scambi, tra cui uno dopo soli 15 secondi, che ha portato l’arbitro a sanzionare Freuler per un intervento su Bellanova.

Al Dall’Ara, è andata in scena una gara subito intensa, con due squadre dotate di forte personalità: da una parte i felsinei, protagonisti con Castro, che si è reso pericoloso con un insidioso colpo di testa, seguito da Orsolini, autore di un’azione personale, la cui conclusione è stata però respinta.

Dall’altra parte, l’Atalanta ha risposto con un bel filtrante di De Ketelaere per Lookman, il cui tentativo è stato neutralizzato da un’ottima parata di Skorupski. Il primo tempo scorre su ritmi agonistici elevati, salvo nei minuti finali segnati da un po’ di confusione e una pioggia di cartellini gialli. Termina senza gol, con tanti spunti da ambo le parti ma poca precisione negli ultimi metri.

Anche in questa partita, il Bologna non è riuscito a segnare nel primo tempo, continuando una tendenza negativa che lo ha visto rimanere a secco nella prima frazione in quattro delle sue sei gare. Nessuna squadra ha fatto peggio in questa stagione di Serie A.

Espulso Lucumì, Samardzic pareggia al 90′

In sei minuti cambia la sfida al Dall’Ara. Prima arriva la gioia per il Bologna grazie al gol di Castro, servito da Ndoye, seguita dal rammarico per il fallo ingenuo di Lucumì su De Ketelaere. L’arbitro Rapuano ammonisce il colombiano e indica il dischetto, ma dopo una rapida revisione al VAR, il rigore viene revocato e viene assegnata una punizione. Il cartellino di Lucumì diventa rosso lasciando i suoi in inferiorità numerica. Vincenzo Italiano corre subito ai ripari, sostituendo Orsolini con Casale.

Parte così l’assalto della Dea, con Gasperini che opta per forze fresche e uomini offensivi per sfruttare al meglio l’opportunità. Ci sono molte idee, ma scarseggia la lucidità e regna una certa confusione. Ottima l’organizzazione del Bologna, bravo a chiudere tutti gli spazi fino al 90’, quando Samardzic centra la rete dell’1-1. Nell’extra-time, si scatena l’Atalanta che prova addirittura a ribaltarla, ma non c’è più tempo.

Bologna, top e flop

Castro 7: Sempre pronto a inserirsi, si fa trovare ovunque e gioca una gara di grande sacrificio. Quando chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. Segna a inizio ripresa e inanella il terzo gol consecutivo. Dopo 67 minuti ad alto livello, esce zoppicando. ( 23′ st Dallinga 6: Entra e subito concede una posizione agli avversari. Anche lui mette in difficoltà Djimsiti)

Skorupski 6: Subito reattivo, si fa trovare pronto con una grande parata su Lookman nell'uno contro uno.

Ndoye 6.5: Altra prova di spessore. Serve l'assist per il gol di Castro. ( 39′ st Holm ng )

Orsolini 5.5: Spreca una grande occasione facendo tutto da solo, senza considerare i compagni meglio posizionati. Un po' troppo egoista in una situazione decisiva. ( 7′ st Casale 6: Italiano si affida a lui dopo l'espulsione di Lucumì.

Fabbian 5.5: Fatica a lasciare il segno sulla partita, toccando solo 9 palloni nel primo tempo. Poco coinvolto nel gioco, si è visto davvero poco. ( 1′ st Urbanski 6.5: Giusto approccio alla gara. Perfetto in fase difensiva)

Lucumì 4.5: Ottimo nel primo tempo, impeccabile negli anticipi e applaudito dal Dall'Ara per la sua solidità difensiva. Nella ripresa rovina tutto: commette un fallo da espulsione, perde un pallone decisivo contro De Ketelaere e lo stende al limite dell'area.

Atalanta, top e flop

De Roon 6: Solido in mezzo al campo, contribuisce alla superiorità numerica e dimostra grande personalità nelle fasi di gioco più delicate.

De Ketelaere 6: Elegante e lucido nelle sue giocate, intuisce perfettamente il momento per servire i compagni. Pressa e soffia la sfera a Lucumì, conquistando una punizione da ottima posizione.

Bellanova 6: Imprendibile sulla fascia, garantisce una spinta costante e crea sempre pericoli con le sue avanzate. Cala nella ripresa. ( 18′ st Cuadrado 6: Chiamato anche lui a dare una spinta in più per sfruttare la superiorità numerica)

Djimsiti 5.5: Soffre nel duello fisico con Castro, in ritardo nell'azione del colpo di testa avversario a inizio gara e fatica a contenere le avanzate dell'attaccante. Poco bene anche con Dallinga.

Brescianini 5: Commette troppi errori, gestendo male alcune situazioni chiave. Esce poco prima della fine del primo tempo per infortunio muscolare. (44′ pt Samardzic 7: Entra subito in partita, con un destro potente da posizione defilata. Segna il gol del pari al 90′)

