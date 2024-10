Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: VELTINS-Arena

Città: Gelsenkirchen

Capienza: 62271 spettatori18:21

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Shakhtar Donetsk-Atalanta, gara valida per il secondo turno del girone unico di Champions League.18:21

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, Shakhtar e Atalanta si affrontano in un match che, forse, potrà già dire molto sul cammino di entrambe le squadre in questa Champions League. Reduci dai rispettivi pareggi con Bologna e Arsenal, gli uomini di Pusic e Gasperini cercano infatti un'affermazione per risalire la classifica e rimanere agganciate alle avversarie dirette per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. La strada nel girone unico è ancora lunga ma ritrovarsi con un solo punto dopo due giornate non sarebbe di certo un buon viatico per le sei gare rimanenti. Fischio d'inizio alle ore 18.45.18:27

Gli ucraini sono quarti in campionato dopo sei giornate, a sei lunghezze dal duo di testa formato da Dynamo Kiev e Oleksandria. Non un buon avvio nemmeno per i bergamaschi che hanno raccolto sette punti in sei partite, incassando già tre sconfitte.18:30

Dirige il match il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto ufficiale è Joao Goncalves. In sala VAR ci sono Tiago Martins e il tedesco Bastian Dankert.18:33

FORMAZIONE UFFICIALE SHAKHTAR: 3-4-1-2 per i padroni di casa. Riznyk - Bondar, Ghram, Matviyenko - Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique - Sudakov - Zubkov, Eguinaldo. A disposizione: Fresiun, Traoré, Franjic, Shved, Azarov, Tobias, Bondarenko, Konoplia, Nazaryna, Kevin, Pedrinho, Newertton.18:35

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per gli orobici. Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Samardzic, Lookman - De Ketelaere. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Palestra, Retegui, Comi, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo.18:37

Pusic cambia qualcosa rispeto al pareggio col Veres-Rivne di campionato. Tra i pali c'è la conferma di Riznyk mentre la linea difensiva viene ridisegnata a tre con l'inserimento di Ghram, i braccetti saranno Bondar e Matviyenko. Sugli esterni spazio a Gomes e Pedro Henrique, Sudakov viene avanzato sulla trequarti alle spalle delle punte Zubkov ed Eguinaldo mentre a centrocampo agiranno Kryskviv e capitan Stepanenko.18:41

Gasperini sceglie invece la quasi totale conferma rispetto alla formazione che ha pareggiato a Bologna in campionato. Gli unici cambi sono per gli infortunati Brescianini e Ruggeri, il primo viene sostituito sulla trequarti da Samardzic, il secondo cede la corsia mancina a Zappacosta. Da vedere chi sarà la prima punta tra Lookman e De Ketelaere, con Retegui ancora inizialmente in panchina. Davanti a Carnesecchi conferma dunque per il trio Kossounou-Djimsiti-Kolasinac, così come sono ancora titolari Bellanova a destra e la coppia De Roon-Ederson in mezzo.18:44

E' tutto pronto alla Veltins Arena, tra poco il fischio d'inizio del match.18:44

Si comincia!18:46

Ederson prova subito a incunearsi nell'area avversaria ma viene fermato senza fallo da Ghram.18:47

3' Fase di possesso per lo Shakhtar che manda Marlon Gomes in area ma Kossounou chiude bene e lo costringe ad allargarsi sull'esterno. Poi l'azione ucraina sfuma.18:49

5' Errore in impostazione di Carnesecchi, lo Shakhtar ruba palla sulla trequarti con Ghram, poi il servizio per Gomes viene spazzato in corner dalla difesa atalantina.18:50

6' Avvio difficile per gli uomini di Gasperini, costretti sulla difensiva dal palleggio avversario.18:51

8' Sembra essersi spenta la spinta iniziale arancio-nera, ora è l'Atalanta a gestire il possesso senza però incidere in zona offensiva.18:54

11' Nessuna emozione in queste battute iniziali, le due squadre hanno finora badato solo a studiarsi.18:57

12' OCCASIONE ATALANTA! Cambio di campo per Lookman che affronta il diretto avversario nell'uno contro uno in area e prova a cercare il secondo palo col rasoterra mancino, palla fuori di un metro abbondante.18:57

13' Atalanta ancora pericolosa in area avversaria dopo un recupero alto sulla trequarti, Lookman non riesce però a trovare tempo e spazio per la battuta a rete, quindi prova il cross in area piccola per De Ketelaere, anticipato dalla difesa avversaria.18:59

15' Altro recupero alto dell'Atalanta con Samardzic, palla ceduta a Ederson che prova il destro dalla distanza ma trova davanti a sé un muro di maglie arancio-nere.19:00

16' E' salita di intensità l'Atalanta che ora sta cercando di aggredire gli avversari a tutto campo.19:02

17' Rischio del portiere Riznyk che tiene palla sotto la pressione di Lookman al limite dell'area, c'è però il fallo del nigeriano e si ripartirà con una punizione per i padroni di casa.19:02

19' Azione verticale dell'Atalanta con Ederson che serve Lookman in area, il nigeriano non conclude a rete ma prova un ulteriore tocco profondo per Zappacosta, fermato in uscita bassa dal portiere avversario.19:05

20' Primo giallo del match, lo prende Ghram dopo un'entrata ruvida su Lookman.19:05

21' GOL! Shakhtar-ATALANTA 0-1! Rete di Djimsiti. L'Atalanta la sblocca su calcio da fermo, Lookman crossa teso dalla sinistra, Ederson la sfiora ma alle sue spalle arriva Djimsiti che controlla col corpo e batte Riznyk in allungo col destro dal cuore dell'area piccola.



Guarda la scheda del giocatore Berat Djimsiti19:07

24' Continuano ad attaccare gli uomini di Gasperini che vogliono provare a chiudere subito il match.19:09

24' Sinistro di Samardzic su servizio di Lookman. C'è solo potenza nel tiro dell'ex Udinese che non trova la porta.19:10

25' OCCASIONE ATALANTA! Serpentina di Samardzic in area di rigore e sinistro velenoso sul primo palo, la palla esce di un soffio alla sinistra del portiere avversario che era però in traiettoria.19:11

26' Palla che danza nell'area piccola dello Shakhtar, Stepanenko anticipa Ederson di un soffio, poi Lookman calcia alto da dentro l'area col mancino.19:12

28' Atalanta padrona del campo in questa fase, lo Shakhtar sta però, timidamente, provando a reagire.19:14

30' Zappacosta prova a sfondare sulla sinistra dopo l'apertura di Ederson, Ghram riesce però a contenere l'ex Chelsea e guadagna anche rimessa laterale.19:15

31' Bondar pesca Marlon Gomes in profondità ma il brasiliano si porta il pallone direttamente a fondo campo. Non c'erano comunque compagni da servire in area, nessuno aveva seguito l'azione.19:17

32' DE KETELAERE! Atalanta che fa girare rapidamente la palla al limite dell'area avversaria, Samardzic serve De Keteleaere in orizzontale al limite ma il belga calcia ampiamente a lato col sinistro.19:18

33' Calcio d'angolo per l'Atalanta, Kossounou la tocca di testa in equlibrio precario e manda la palla oltre la linea di fondo.19:19

34' Incursione centrale di Sudakov, poi la palla viene aperta a destra per Zubkov che sbaglia completamente il cross a centro area. Carnesecchi recupera palla per i suoi senza problemi particolari.19:20

35' ZAPPACOSTA! Destro dell'esterno nerazzurro dal limite, deviato in maniera decisiva dalla difesa ucraina.19:21

36' TRAVERSA DI LOOKMAN! Inserimento e destro in girata di Lookman sul cross dalla destra di Bellanova, la palla centra in pieno la traversa, poi Ederson svirgola il tap-in da ottima posizione.19:22

37' Shakhtar quasi sparito dal campo dopo il buon avvio di gara, l'Atalanta sta legittimando invece il vantaggio con un'occasione dietro l'altra.19:23

39' ANCORA ATALANTA! Zappacosta rimette in area piccola di testa un cross dalla destra di Bellanova, De Ketelaere colpisce a sua volta di testa in tuffo ma centra la figura di Riznyk, bravo nel bloccare a due mani la conclusione centrale del belga.19:25

41' Tocco in verticale per Eguinaldo che anticipa Djimsiti con la punta ma finisce a terra dopo una leggera spinta dell'autore del gol nerazzurro. Pinheiro lascia correre.19:26

43' Lungo possesso palla nerazzurro, concluso da un intervento di Ghram che anticipa Zappacosta in fallo laterale.19:29

44' GOL! Shakhtar-ATALANTA 0-2! Rete di Lookman. Triangolo Samardzic-Kolasinac-Lookman in area di rigore, il nigeriano apre il piattone destro e batte Riznyk rasoterra. Prima rete in Champions per l'attaccante atalantino.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman19:31

45'+1' Duplice fischio di Pinheiro. Atalanta avanti 2-0 al termine del primo tempo.19:31

Primo tempo perfetto dell'Atalanta coronato dai primi gol in Champions di Djimsiti al 21', bravo a domare un cross di Lookman, e dello stesso nigeriano poco prima del gong, perfetto nel chiudere una circolazione palla vertiginosa in area avversaria. Nessun tiro in porta per lo Shakhtar e tante occasioni per i bergamaschi che hanno anche colto una traversa clamorosa con Lookman. Vantaggio più che legittimo per gli uomini di Gasperini finora.19:34