Liverpool-Bologna, moviola: due gol annullati e festival del giallo in casa dei Reds

La prova dell’arbitro Dabanovic nella seconda giornata di Champions League ad Anfield Road, il fischietto montenegrino ha ammonito sei giocatori

Montenegrino di 42 anni, Dabanovic, la scelta per Liverpool-Bologna, è nato a Podgorica. In Europa League, ha arbitrato 32 volte, poche le presenze in Champions. Quattro volte ha diretto squadre italiane, l’ultima il Milan con il Rennes. A settembre del 2022, Dabanovic arbitra la Lazio in Europa in trasferta contro il Midtjylland: la partita finisce 5-1 per i norvegesi. A distanza di un solo mese, torna in campo con la Roma, quando i giallorossi vincono 3-1 all’Olimpico contro il Ludogorets. La più recente gara italiana diretta, invece, è della Fiorentina: il 16 marzo dell’anno scorso i Viola battono 4-1 il Sivasspor in Conference. Vediamo come se l’è cavata ieri ad Anfield Road.

I precedenti di Dabanovic col Bologna

E’ stata la prima volta di Dabanovic con il club emiliano.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Todorovic e Jovanovic con Boskovic IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 27′ Van Dijk, 39′ Konaté, 39′ Beukema, 55′ Robertson, 68′ Aebischer, 90′ Tsimikas.

Liverpool-Bologna, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 9′ Miranda serve Dallinga che con un tocco dolcissimo scavalca Alisson ma il gol viene annullato per la partenza in posizione di off-side. Al 16′ gol annullato a Nunez, ancora per fuorigioco. Al 26′ il primo giallo: è per Van Dijk: gomito largo per contrastare Dallinga lontano dal pallone. Al 39′ ammoniti Konaté e Beukema. Entrambi richiamati, continuano a spintonarsi in attesa di un corner dalla destra per il Liverpool. Al 48′ manca un’ammonizione: Luis Diaz interviene secco su Ndoye per fermare una possibile ripartenza del Bologna. L’arbitro tiene il giallo nel taschino.

Al 55′ giallo a Robertson per una trattenuta della maglietta ai danni di Posch, che era riuscito a sfuggirgli lungo l’out di destra. Al 66′ intervento duro di Aebischer su Mac Allister, atterrato con una trattenuta ma niente giallo. Al 67′ ammonito Aebischer per un intervento scomposto su Mac Allister. Al 90′ giallo a Tsimikas per un intervento scomposto al limite dell’area su Orsolini. Dopo 3′ di recupero Liverpool-Bologna finisce 2-0.