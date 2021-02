Viola e poi Sansone: 1-1 tra Bologna e Benevento, pagelle

Un punto a testa per Bologna e Benevento nel gelo del Dall’Ara. Protagonista la neve, così come Sansone nel primo tempo e Viola nella ripresa. Mihajlovic ha cercato di vincerla nel secondo tempo, ma senza risultati.

Avvio schock di partita per il Benevento, che viene schiacciato dal Bologna in avvio e subisce il goal al primo tiro in porta della partita, dopo soltanto un minuto. Grande azione di Barrow in area, doppio dribbling e tiro-cross che viene raccolto al volo da Sansone, per il primo goal della sua stagione, a porta vuota.

Il Benevento prova a rimettere insieme i cocci ed in effetti ci riesce: nell’arco di tutto il restante primo tempo non subisce praticamente nulla e, anzi, sfiora il goal del pareggio per due volte. Prima un tiro diagonale di Viola parato da Skorupski, poi una botta dai 20 metri di Caprari che si stampa sul palo interno della porta del Bologna. Sfortunata la squadra di Pippo Inzaghi.

Nel mentre a Bologna cade la neve, si intensifica il vento e si gioca in un ambiente degno di “Grande Inverno” in “Game of Thrones”. Partita solo per veri duri, con un freddo micidiale ed una tensione che continua a salire in campo con il passare dei minuti. E così sale in cattedra Nicolas Viola, che si prende il Benevento sulle spalle e, sfruttando una mezza papera di Skorupski, di tacco segna un goal capolavoro contro il Bologna. Parità ristabilita.

Il campo diventa una lastra di ghiaccio negli ultimi venti minuti della partita. Girandola di cambi classica, con Mihajlovic che la vuole vincere a tutti i costi, trasformando l’assetto del Bologna in modo ancora più offensivo. Ma occasioni da goal non ne arrivano, ne da una parte e ne dall’altra, complice anche un campo davvero ingiocabile.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

BOLOGNA-BENEVENTO

MARCATORI: 1′ Sansone (BO), 60′ Viola (BE)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 4.5; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Soumaoro 6, Dijks 6; Schouten 6 (81′ Palacio 6), Dominguez 5.5 (53′ Poli 6); Skov Olsen 5.5 (71′ Orsolini 5.5), Soriano 6.5, Sansone 6.5 (71′ Vignato 5.5); Barrow 6.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 5.5, Tuia 5.5 (81′ Caldirola SV), Glik 6, Barba 5 (76′ Foulon 6); Hetemaj 6 (81′ Dabo 5.5), Schiattarella 6, Viola 7; Iago Falque 5.5 (70′ Insigne 5.5), Caprari 6 (70′ Sau 5.5); Lapadula 5.5.

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Dominguez (BO), Schiattarella (BE), Soriano (BO), Vignato (BO)

Espulsi: –

OMNISPORT | 12-02-2021 23:24