Virdis, l'ingombrante paragone per Leao

Il centravanti del primo Scudetto di Berlusconi vede nelle accelerazioni del portoghese il passo di Gullit :"Nel mio Milan però porterei Giroud".

05-04-2023 20:11

Pietro Paolo Virdis, che nel Milan è stato capocannoniere prima e protagonista della cavalcata tricolore ’87-’88 poi, firmando una decisiva doppietta proprio al San Paolo contro il Napoli di Diego Armando Maradona, azzarda ai microfoni di ‘Sky Sport’ un paragone prezioso per Rafael Leao: “E’ il solo che può ricordare Ruud Gullit con le sue accelerazioni, mi ha ricordato quella che portò, sempre da sinistra. al terzo gol di Van Basten. Che cosa manca a Leao per per essere un campione? Facile, la continuità a grandi livelli, Ruud ha giocato un’intera carriera in quella maniera. Ha avuto un momento di difficoltà, per il rinnovo di contratto chissà. Mi incuriosirebbe vedere nel mio Milan Olivier Giroud, giocheremmo un tempo ciascuno: lui ha altre caratteristiche, è più prestante, si è rivelato una grande sorpresa”.