Virtus Bologna ancora sconfitta, Brindisi aggancia momentaneamente Milano

30-10-2021 23:51

Nelle partite odierne della sesta giornata della Lega A maschile la sorpresa più clamorosa è la seconda sconfitta consecutiva della Virtus Bologna, nettamente battuta in trasferta per 93-76 dalla Berttram Yachts Tortona malgrado 28 punti di Kyle Weems dopo aver perso anche da Napoli domenica scorsa. Le V Nere di Sergio Scariolo sono state staccate in classifica dall’Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto in casa l’Umana Reyer Venezia per 81-80 con un canestro decisivo di Riccardo Visconti a 6 secondi dalla fine dopo essere stata avanti anche di 19 lunghezze, i pugliesi agganciano momentaneamente Milano in vetta alla classifica. Infine, l’Allianz Pallacanestro Trieste ha avuto la meglio sul parquet amico sulla GeVi Napoli grazie a due liberi di Marcos Delia a 7 secondi dalla sirena.

OMNISPORT