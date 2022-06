Virtus Bologna, Baraldi non vuole la festa dell'Olimpia

16-06-2022 08:41

“Ora dovremo lottare contro tutti gli eventi. Dentro e fuori dal campo, contro tutto e tutti. Psicologicamente stare sul pezzo e non farci innervosire da alcune situazioni che non abbiamo condiviso”.

Queste le parole di Baraldi a Stadio in vista di gara 5 delle LBA Finals, in programma oggi alla Segafredo Arena di Bologna (palla a due ore 20:45). Al momento, l‘Olimpia Milano guida la serie per 3-1 e, vincendo a Bologna, conquisterebbe matematicamente lo scudetto. Le V Nere non hanno intenzione di vedere i biancorossi festeggiare il tricolore sul proprio campo di gioco.