Virtus Bologna, ecco quando debutta Shengelia

14-03-2022 16:40

È stato ufficialmente presentato, oggi, 14 marzo, il nuovo acquisto, insieme ad Hackett, della Virtus Bologna ovvero Shengelia.

Il giocatore ha firmato fino a giugno dopo aver detto addio al CSKA Mosca.

“È un onore essere qui, sono stato contentissimo quando mi è stata fatta la proposta di venire in un club con questo roster e con queste recenti vittorie. Volevo farne parte, so che c’è l’obiettivo di vincere la Coppa, qualificarsi per l’Eurolega e vincere di nuovo il campionato: ringrazio il Signor Zanetti dell’opportunità che mi ha dato”.

Per quanto riguarda i suoi obiettivi, presentandosi alla stampa, ha spiegato: “Ho gli stessi obiettivi del club, arrivare per portare energia ed esperienza, e collaborare per vincere senza pensare ad obiettivi personali. Per me questo vuol dire tanto, è una grande occasione, arrivare in una società che già aveva tante ambizioni, essendo stata costruita per vincere”.

Di certo la presenza di Hackett l’ha condizionato e aiutato nella scelta: “Ci siamo parlati, mi ha detto che questa società ha una grande organizzazione, non ha nulla da invidiare al CSKA, e fa di tutto per far star bene i giocatori. Ho anche parlato con Scariolo, anche lui ha contribuito nella mia scelta”.

Infine, Shengelia.svela di aver visto il derby e di essere stato dispiaciuto di non aver giocato. A tal proposito proprio su quando lo si vedrà in campo in maglia Virtus, afferma: “Sono stato un po’ fermo, ma sto lavorando per essere pronto il prima possibile. Mercoledì sarò in campo”.

