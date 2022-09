Virtus Bologna, Iffe Lundberg si presenta

07-09-2022 16:11

Avrà sicuramente un ruolo importante nelle rotazioni della Virtus Bologna Iffe Lundberg, giocatore appena arrivato a Bologna e già rimasto piacevolmente sorpreso dal clima trovato in squadra.

“Devo dire che l’impressione dopo questi primi giorni è ottima, ci siamo allenati benissimo, la squadra è ben organizzata e devo dire che la cosa che più mi ha colpito è lo spirito di gruppo che c’è, tutti scendono in campo contenti di competere e migliorarsi ogni giorno” ha affermato il danese ai canali ufficiali del club prima di spiegare come è avvenuta la sua scelta.

“Ho scelto la Virtus perché aveva un progetto interessante e perché è una società ambiziosa. Stimo molto il coach e la sua filosofia di gioco, amo l’Italia e con mia moglie stavamo pensando da un po’ dell’opportunità di trasferirci qui. Inoltre mi vedo davvero molto bene in questo gruppo e penso che potremmo fare davvero bene insieme sia in Eurolega che nel campionato italiano” ha raccontato Lundberg.

“L’Eurolega? È la competizione più prestigiosa al mondo dopo l’NBA quindi devi dare il massimo in ogni partita perché giochi contro le migliori formazioni europee e ognuna scende in campo per dare il 100% e vincere. Quello che mi piace è che se ti impegni al massimo nella serata giusta chiunque può battere chiunque. In particolare questa stagione penso sarà davvero interessante” ha chiosato contento il nativo di Copenaghen.