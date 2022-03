Virtus Bologna, il buyout col CSKA blocca l’arrivo di Hackett

03-03-2022 09:11

È quasi tutto pronto per lo sbarco a Bologna, sponda Virtus, di Daniel Hackett, giocatore in uscita (come tanti suoi ex compagni di squadra) dal CSKA Mosca.

Proprio il club russo però rappresenta l’ultimo ostacolo per l’approdo dell’azzurro nel capoluogo emiliano visto che il plenipotenziario Andrey Vatutin, per liberare definitivamente il giocatore e dargli quella letter of clearance che gli consentirebbe di firmare con la Segafredo, vorrebbe in cambio un oneroso buyout.

La richiesta attualmente è ritenuta troppo alta dal management bolognese che nelle prossime ore si rimetterà al lavoro con Mosca per trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa.

OMNISPORT