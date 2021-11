Virtus Bologna, il desiderio di Kyle Weems: “Vorrei finire la carriera qui”

10-11-2021 10:24

È un legame sempre più forte quello che unisce Kyle Weems alla Virtus Bologna, squadra in cui, vista la bella esperienza maturata fin qui, l’ala USA vorrebbe addirittura chiudere la carriera.

Il proposito l’ha rivelato lo stesso giocatore al Resto del Carlino, testata a cui Weems ha spiegato da dove nasce il rapporto così profondo con l’ambiente delle V nere.

“Due anni fa più o meno di questi tempi sono dovuto tornare a casa mia nel Kansas perché mio padre stava molto male. Sapevo che non c’era più nulla da fare e tornai in Italia giusto in tempo per giocare una partita in casa. Ero disperato e il fatto che i tifosi mi avessero dedicato uno striscione mi fu di grande aiuto” ha raccontato il classe 1989.

“Mio papà morì durante un incontro di EuroCup in Israele e io decisi comunque di continuare a giocare perché mi sembrava giusto così. I tifosi mi mostrarono una vicinanza incredibile e in me è scattato un qualcosa per cui sento di dover dare sempre il massimo per loro” ha continuato Weems ammettendo che quanto successo nei giorni della dipartita del padre ha rafforzato in maniera indicibile il rapporto coi bianconeri.

“Era il minimo che potessi fare e non nascondo che vorrei finire la carriera qui perché qualunque cosa io faccia o qualsiasi cosa io possa vincere, non potrò mai ripagare quello che loro hanno fatto per me in quello che fino a qui è stato il momento più difficile della mia vita”.

Weems poi, oltre a parlare delle sue volontà future e delle difficoltà passate, si è anche soffermato sul presente dando la sua opinione sulla competitività dell’attuale roster virtussino

“È una squadra molto forte a cui va dato il tempo di lavorare perché tutti possano restare al passo di Milos Teodosic e Marco Belinelli. Sono due giocatori dal talento straordinario e non lo scopro di certo io. Anche a causa degli infortuni il gruppo è cambiato molto rispetto a inizio stagione” ha spiegato Weems.

“Ci stiamo conoscendo e dobbiamo anche prendere una completa confidenza con le idee di coach Scariolo. Abbiamo degli obiettivi importanti, come vincere l’EuroCup, e io credo che ci siano tutte le potenzialità per poterli raggiungere”.

OMNISPORT