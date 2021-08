Virtus Bologna, Mannion: “Mi scuso per non esserci alla presentazione"

Niccolò Mannion ha scritto un post sui social in occasione della presentazione della Virtus, a cui non potrà partecipare.

Il playmaker che il 10 agosto scorso ha firmato per Bologna, lasciando l’NBA dopo solo un anno dal suo debutto, sta ancora smaltendo i postumi di un’infezione intestinale a seguito delle Olimpiadi di Tokyo. Per questo motivo, l’acquisto di mercato più importante delle “V nere” non sarà presente questa sera alla presentazione ufficiale della squadra.

Nico però, tramite un breve messaggio ha voluto tranquillizzare, spiegare e salutare i suoi nuovi tifosi.

“Questa sera la squadra verrà presentata a Folgaria e come saprete io non potrò esserci. Ci tengo a scusarmi con i tifosi che con ogni mezzo mi stanno facendo sentire il loro calore da quando sono atterrato a Bologna, non immaginate quanto vorrei essere lì insieme ai miei compagni. Ma sto migliorando e presto sarò con loro.

Colgo l’occasione per ringraziare la Società, in particolar modo Massimo Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci, tutto lo staff medico, Sergio Scariolo e Matteo Panichi per la loro vicinanza e tutto quello che stanno facendo per me. Non vedo l’ora di poter ripagare sul campo i loro sforzi e la vostra attesa. Forza Virtus!”

OMNISPORT | 27-08-2021 12:29