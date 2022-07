Virtus Bologna: possibile rinnovo per Toko Shengelia

05-07-2022 09:16

il più grande colpo di mercato dell’Era Zanetti fino al 2022 è stato Toko Shengelia. Il lungo di origini georgiane, a seguito della crisi russo-ucraina, il 26 febbraio 2022 decide di rescindere il contratto con il CSKA Mosca a causa delle divergenze ideologiche sul conflitto, e di accasarsi alla Virtus.

Ora il sogno della Virtus Bologna è rinnovarlo magari per un altro paio di stagioni, costruendo intorno a lui, Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Marco Belinelli e Milos Teodosic il futuro prossimo della Virtus Bologna. Un futuro in cui essere protagonisti in campionato ed Euroleague.

Sergio Scariolo, coach virtussino, ha riacceso la fiammella di speranza con un tweet insieme al georgiano pubblicato prima della vittoria della Spagna sulla Georgia nella qualificazione ai Mondiali del 2023: “Meglio con Toko che contro di lui, sensazioni positive”.

Trattenerlo a Bologna non sarà facile perchè il lungo è appetito da tante squadre europee e ha soprattutto mercato in qualche franchigia NBA, le vere competitor da battere. A lui toccherà decidere se fare parte di questo processo in maniera centrale, essendo il faro e il punto di riferimento della squadra oppure cercare stimoli altrove.