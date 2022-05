Virtus Bologna, Shengelia: "All in per gara 3"

30-05-2022 14:53

Al momento, archiviato anche il seocndo match, la Virtus Bologna si trova in vantaggio per 2-0 nelle semifinali playoff.

Al termine di Gara-2 vinta contro Tortona, la coppia di lunghi Tessitori e Shengelia è stata nominata MVP da Rai ed Eurosport. Grazie alle ottime prestazione dei due giocatori, a Bologna basta vincere gara 3 per sbarazzarsi di Tortona e volare in finale, dove potrebbe esserci nuovamente Milano, per un remake di quanto avvenne lo scorso anno.

“Siamo migliorati minuto dopo minuto. Abbiamo un po’ sofferto la loro iniziale energia, anche se il nostro punto debole rimangono i rimbalzi. Loro ci credono e ci vanno con tutti i giocatori, noi dobbiamo rispondere con un lavoro di squadra. Io personalmente devo essere bravo e cercare di adattarmi in fretta ai minutaggi che mi vengono richiesti.

In difesa dobbiamo ancora migliorare, anche sotto il punto di vista della comunicazione tra di noi. Adesso andiamo verso gara 3: dobbiamo fare una cosa sola, ovvero vincere e chiudere la serie. Dobbiamo dare tutto”.

L’appuntamento per la Virtus è domani sera al Pala Ferraris, dove alle 20.45 scatterà la palla a due.