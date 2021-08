Virtus Bologna, Udoh si presenta: “Qui per il roster e coach Scariolo”

Ekpe Udoh ha scelto la Virtus Bologna per tornare in Europa e provare ad aggiungere alla propria bacheca altri importanti trofei.

Il lungo nigeriano classe 1987 infatti, dopo due anni in Cina, ha sposato l’ambizioso progetto delle V nere, decise tanto a confermarsi in Italia quanto ad imporsi in Europa.

Per entrambi gli obiettivi, la presenza sotto le plance di un uomo d’esperienza come Udoh sarà fondamentale.

“Sono orgoglioso di essere arrivato a Bologna e di essere tornato in Europa. Sono venuto alla Virtus per una serie di fattori, dal roster competitivo alla presenza di coach Scariolo” ha affermato in sede di presentazione il nativo di Oklahoma City.

“É una squadra forte che potrá affrontare al meglio una stagione lunga. Ora è presto per avere obbiettivi, dovremo dare il meglio e crescere insieme. I miei compagni italiani sono giocatori molto forti, anche in difesa grazie alla loro aggressività. Li ho sfidati alle Olimpiadi ed ora sono contento di averli dalla mia parte” è stata l’analisi di Udoh sul competitivo roster virtussino.

OMNISPORT | 17-08-2021 15:11