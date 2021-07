Virtus, colpo da Eurolega: Udoh è a un passo

La campagna acquisti della Virtus Bologna prosegue a gonfie vele.

In piena preparazione di Tokyo 2020 con la sua Spagna, il nuovo coach dei campioni d’Italia Sergio Scariolo registra allora buone notizie in serie circa l’allestimento del roster che approccerà la prossima stagione con due obiettivi ben definiti: mantenersi al vertice in Italia, ma soprattutto ottenere il pass per l’Eurolega 2022-2023, indispensabile anche a livello d’immagine proprio in chiave mercato.

La partecipazione all’Eurocup limita infatti il raggio d’azione dei dirigenti virtussini, costretti a sbattere contro qualche no illustre da parte di giocatori non interessati a club che non partecipano alla massima competizione europea.

Non è questo il caso di Ekpe Udoh, che sembra preferire il trasferimento in Italia piuttosto che al Partizan Belgrado di coach Obradovic, ugualmente fuori dalla prossima Eurolega.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Bologna’ e dal ‘Resto del Carlino’, le V nere sono vicine all’ingaggio dell’esperto pivot nigeriano, classe ’87, attualmente impegnato nella preparazione dei Giochi e reduce da un biennio in Cina con i Beijing Ducks che ha seguito i sette anni trascorsi in Nba tra Milwaukee, Clippers e Utah Jazz, periodo inframmezzato dalle due stagioni al Fenerbahce segnato dalla conquista di due campionati nazionali e l’Eurolega 2017.

Cosa cercare di meglio per tornare nell’Europa che conta?

OMNISPORT | 15-07-2021 09:18