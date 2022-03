Virtus: rimandato l'esordio di Shengelia

11-03-2022 11:22

Si respira aria di derby a Bologna visto che il prossimo turno di campionato metterà di fronte Virtus e Fortitudo. Stati d’animo completamente opposti per le due formazioni: se le V nere inseguono il primato e vogliono difendere lo scudetto, la effe sta lottando per evitare la retrocessione in A2.

Per quanto riguarda i campioni d’Italia, coach Scariolo è ancora alle prese con qualce assenza di troppo. Belinelli sarà out a causa di una probabile lesione muscolare, Alessandro Pajola è fermo a causa del Covid-19 e lo staff medico della Virtus non ha ancora dato l’ok per la convocazione di Tornike Shengelia che si vede quindi costretto a posticipare l’esordio in maglia nera.

Troppo pochi gli allenamenti fatti con i compagni per poterlo vedere in campo: probabile che a questo punto la prima convocazione slitti per Lubiana. Ricordiamo che Shengelia non gioca una gara dal lontano dal 21 gennaio, ovvero nella sconfitta interna del CSKA con l’Olimpia Milano.

