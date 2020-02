Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sarebbe stata comminata una maxi multa da 250mila euro alla Virtus Bologna dopo l’abbandono della Basketball Champions League per partecipare all’EuroCup.

Secondo il quotidiano bolognese la sanzione non è però definitiva, e il club sta trattando con la FIBA per annullare la multa. Le due parti si sarebbero incontrate a Tenerife in occasione della Coppa Intercontinentale.

SPORTAL.IT | 16-02-2020 11:59