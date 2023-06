Vissa: prossimo obiettivo record italiano dei 1500 m

A Firenze il terzo crono italiano di sempre. “Sapevo che ero pronta, ma non mi aspettavo un 4’01” dichiara l’azzurra

08-06-2023 12:07

Quello di Firenze per Sintayehu Vissa è stato il primo Golden Gala (“quando mi è stato confermato ero stra-emozionata” racconta a OAsport) e qui ha fatto registrare un crono incredibile nei 1500 metri: 4’01″98 (terzo tempo italiano di sempre).

“Sapevo che ero pronta – racconta ancora l’azzurra – anche se non me l’aspettavo un 4’01”. L’obiettivo era gareggiare bene e riuscire a fare il minimo per i Mondiali e perché no riuscire a battere Cavalli. Avevo un mix di obiettivi personali, è arrivato tutto perfetto: ho fatto un tempone che mai mi sarei aspettata, anche se sapevo che c’era nelle mie gambe qualcosa di importante”.

Il suo prossimo obiettivo è “la finale ai Mondiali, gareggiare bene, onorare la maglia azzurra e soprattutto pensare già a Parigi”. Il tutto provando anche a battere il record italiano.

Contrariamente a molti atleti azzurri, Sintayehu Vissa non fa parte di un gruppo militare, ma ha scelto di allenarsi in America, dove ha uno sponsor che la rappresenta e che le assicura una routine professionistica, senza dover essere in caserma.