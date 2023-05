Vissel Kobe, Iniesta dice addio: "Continuo a giocare"

L'ex leggenda del Barcellona: "Venire qui è stata una delle migliori decisioni che abbia preso e continuerà ad esserlo".

25-05-2023 21:22

Adesso è ufficiale: dal primo luglio Andres Iniesta non sarà più un calciatore del Vissel Kobe. Il 39enne centrocampista ex leggenda del Barcellona, sbarcato in Giappone nel 2018, continuerà comunque a giocare a calcio.

Queste le parole di Iniesta: “Venire qui è stata una delle migliori decisioni che abbia preso e continuerà ad esserlo. In questo club ho potuto crescere sia come persona che come professionista. Ho vissuto e assaporato la cultura di questo meraviglioso paese, provo un sentimento speciale. Mi sono sempre allenato duramente, ma cominciavo a percepire situazioni divergenti e che le priorità dell’allenatore erano altre. Alla fine abbiamo deciso con il club che la decisione migliore sarebbe stata quella di andarmene per il desiderio di continuare a giocare”.