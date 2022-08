Vittorie di Mannarino, Samsonova e Kasatkina nei tornei pre-US Open

28-08-2022 09:07

Si sono conclusi sul cemento nordamericano tre tornei, uno maschile e due femminili, che hanno fatto da prologo allo US Open che comincia domani. Nell’ATP 250 di Winston-Salem, North Carolina, secondo successo nel circuito maggiore per il francese Adrian Mannarino, che ha battuto in finale per 7-6 6-4 il serbo Laslo Djere. Nel WTA 250 di Cleveland, Ohio, terza vittoria in carriera e seconda in tre settimane per la russa d’Italia Liudmila Samsonova (da ragazzina ha difeso i colori azzurri e si allena tuttora nel nostro paese), che ha travolto per 6-1 6-3 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Infine, nel WTA 250 di Granby, nella provincia canadese del Québec, vittoria di una delle ragazze più in forma del momento, la russa Daria Kasakina, che ha rifilato un doppio 6-4 in finale all’australiana Daria Gavrilova Saville intascando il sesto successo nel circuito maggiore, anche per lei il secondo in tre settimane.