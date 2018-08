Viviano nega l'addio allo Sporting

Arrivato nel corso di questa sessione di calciomercato dalla Sampdoria, su esplicita richiesta del poi esonerato Sinisa Mihajlovic, Emiliano Viviano è alle prese con un problema fisico che sta frenando il suo inserimento allo Sporting di Lisbona.

Dal Portogallo parlano della possibilità di una cessione del calciatore entro la fine del mercato, o a gennaio: voci smentite dall'agente di Viviano, Claudio Vigorelli, a calciomercato.it: "Viviano ha approcciato con grande entusiamo a questa nuova sfida della sua carriera. Sarebbe partito titolare sin dalla prima giornata, ma purtroppo ha avuto un piccolo infortunio. Adesso sta recuperando la forma migliore. Non c'è nessun tipo di problema col club, Emiliano ha tutta l'intenzione di restare a lungo allo Sporting. Le voci che circolano in queste ore sono false. La sua voglia di vincere con questa squadra, nelle competizioni nazionali e in Europa League, è tanta. E poi, non si può mettere in discussione il valore di un portiere che ha disputato più di 230 partite in serie A".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 09:40