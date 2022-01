Vlahovic alla Juve: colpo più costoso dell'inverno, doppiato Paquetà

30-01-2022 14:58

Il colpo di Dusan Vlahovic alla Juve è quello più costoso di sempre nel calciomercato invernale in Italia. I bianconeri verseranno alla Fiorentina infatti 70 milioni+10 di bonus, doppiando il precedente colpo più esoso, ovvero il passaggio di Paquetà dal Flamengo al Milan, nel 2019, per 38,4 milioni di euro. Al terzo posto troviamo ancora il Milan, che acquistò dal Genoa Piatek per 38 milioni nel 2019. In Europa, quello di Vlahovic è il terzo affare più ricco.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT