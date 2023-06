Vlasic, tra Torino e West Ham c'è ancora distanza

I granata rivogliono il trequartista e offrono 9 milioni più 1,5 di bonus, gli inglesi ne chiedono 13 di milioni

26-06-2023 12:12

Il Torino lavora ai fianchi il West Ham per riavere Nikola Vlasic, stavolta a titolo definitivo. Le parti si sentono giornalmente per il trequartista, ma le distanza tra domanda e offerta ci sono ancora. Secondo Tuttosport, infatti, gli Hammers chiedono 13 milioni di euro, i granata al momento si sono fermati a 9 milioni più 1,5 di bonus. Il Toro spera che sia la volontà del giocatore – restare sotto la Mole – a far scendere le richieste degli inglesi, che non si accontenteranno dell’offerta presentata al momento da Vagnati.